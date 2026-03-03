ラ・リーガ第26節が2日に行われ、レアル・マドリードとヘタフェが対戦した。前節終了時点で19勝3分3敗の成績を残すレアル・マドリードは、勝ち点「60」を獲得し、現在は2位につけている。今節を既に消化した首位のバルセロナは勝ち点「3」を積み上げたため、試合前の時点で両者の勝ち点差は「4」まで広がった。首位に肉薄するためにも、ラ・リーガにおける今季初の連敗は避けなければならない。今節は、8勝5分12敗の勝ち点「