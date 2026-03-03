国土交通省は2月27日、航空機内でモバイルバッテリーの発煙・発火などの事例が発生していることを受け、機内でのモバイルバッテリーの取り扱いの変更を検討している。3月30日までパブリックコメントを募集中だ。●機内での問題踏まえ変更へ パブコメ募集中現在、国交省では、国際民間航空機関（ICAO）が定める国際基準に基づき、航空機でモバイルバッテリーを輸送する際の安全基準を定めている。具体的には、預け入れ荷物にモ