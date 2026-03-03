チャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）第35節が2日に行われ、バーミンガムとミドルスブラが対戦した。前節終了時点で13勝10分11敗を記録し、勝ち点「49」を積み上げているバーミンガム。昇格1年目にしては上々の成績を残しているが、“2年連続昇格”を視野に入れるならば、リーグ終盤戦は勝ち点獲得ペースを上げていきたい。2試合ぶり白星を目指す今節は、現在自動昇格圏内の2位に位置するミドルスブラをホームで迎え