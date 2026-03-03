愛知県春日井市の国道で3月1日、パトカーの追跡を受けた原付バイクが軽自動車と衝突した事件で、逃走していた運転手の男子高校生が逮捕されました。逮捕されたのは、春日井市に住む18歳の男子高校生です。警察によりますと、男子高校生は春日井市瑞穂通の国道19号で1日、原付バイクを2人乗りで走行中に車線変更した際、軽自動車と衝突する事故を起こしたにもかかわらずそのまま逃げた疑いが持たれています。事故の直