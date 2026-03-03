アスレチックスは、オープン戦の最初の10日間で自動ボール・ストライク判定システム/ABS（通称ロボット審判）を使ったチャレンジの成功率が最も高く、判定覆しの成功率は69.2％だったとAP通信が報じている。これに続くのはジャイアンツで66.7％の2位、レッズ、マーリンズ、パドレスがそれぞれ61.9％で3位に並んだ。一方でドジャースはチャレンジの成功率が21.4％と最も低かった。オリオールズは25％、メッツは35.3％、レンジ