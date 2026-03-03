世界の舞台で輝かしい成績を収める日本人アスリートの姿が本当に頼もしく感じます。外国人選手相手でも物おじしない、コミュニケーションも取れる。精神面の進化を感じますね。先月末に閉幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。メダルラッシュの中、一番印象に残ったのは、もちろんフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」です。ひとり勝ちでしょ（笑い）。ミスで追い込まれた状況からの見事な逆転劇。採点競