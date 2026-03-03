ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）がきょう3日に放送されるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）第107回にゲスト出演し、朝ドラ初出演を果たすことが制作の大阪放送局から発表された。主人公・松野トキ（郄石あかり）を診察する医師・薮井役。DAIGOは今年1月4日に放送された「豊臣兄弟！」初回でNHK大河ドラマ初出演。国民的2大ドラマ枠を制覇する。「ばけばけ」には妻で女優の北