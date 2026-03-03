ホルムズ海峡が封鎖状態となり、ドバイ沖に停泊する船舶＝2日（ゲッティ＝共同）【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊司令官は2日の国営テレビの番組で、エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡は「封鎖されている。通航しようとする船舶は攻撃される」と警告した。地域の産油国などを念頭に「石油を盗んでいる者も標的にする」とも述べた。米軍とイスラエル軍の攻撃を受け、革命防衛隊は1日以降、ホルムズ海峡周辺で石油タンカ