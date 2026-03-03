アメリカとイスラエルの攻撃を受けたイラン側は2日、エネルギー輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖を表明しました。原油価格の高騰など日本や世界経済への影響が懸念されています。イランの軍事組織・革命防衛隊の高官は2日、ホルムズ海峡を封鎖し、通過を試みる船舶は「焼き払う」と表明しました。イランメディアが報じました。イラン南岸にあるホルムズ海峡はエネルギー輸送の要衝ですが、ロイター通信は1日、原油タンカーなど