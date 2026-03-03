″ミスターマリーンズ″が激白「量をやるから、初めて質も生まれる。今どきは量より質だと言われますが、一回でいいから死ぬほどバットを振るという経験を、選手たちにしてほしいと思ったのです」昨季最下位に終わったロッテ。再建の切り札として投入されたのは、サブロー新監督（49）だ。サブロー監督は現役時代半年ほど巨人にいたものの（’11年）、それ以外のプロ22年間はロッテで過ごした″ミスターマリーンズ″。モットーに掲