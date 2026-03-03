ママさんが愛猫さんに朝のあいさつをしてみたところ…？何度話しかけても必ずお返事をしてくれる様子が愛おしすぎると話題で、動画は37万再生を突破。「かわいい声～！」「『ゴロニャーン』って言ってるね！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：猫に『おはよう』と何度もあいさつしてみると…胸がぎゅっとなる『可愛すぎるお返事』】 朝のほっこりルーティン Instagramアカウント『mica