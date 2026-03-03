北中米W杯は「リベンジ」…4年越しの秘めた思い北中米ワールドカップ（W杯）まであと100日。ベルギー1部ゲンクに所属する日本代表MF伊東純也は、32歳となった今も輝きが増す。ベテランと呼ばれる年齢に差し掛かり、数々の試練を乗り越えてきた伊東がいま見つめる景色とは--。「FOOTBALL ZONE」のインタビューで、世界を切り裂く右サイドの韋駄天が、不器用ながらも実直な言葉に宿る、エースの矜持に迫った。原点からW杯に向けた