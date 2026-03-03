ドキュメンタリー映画「ゆきゆきて、神軍」(1987年)などの作品で知られる原一男監督(80)が、慢性硬膜下血腫の手術を受け、入院していることが2日、明らかになった。 【写真】ドキュメンタリー映画の巨匠・原一男監督 原監督の新作映画「水俣曼荼羅part2」の制作費を募るクラウドファンディングサイトを通じ、報告された。 サイトでは「原一男監督 近況のご報告」として「病名は、昨年転倒したことによる慢性