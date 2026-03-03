今日3日(火)から4日(水)の朝にかけて関東地方は雨が降り、内陸部では雪になるでしょう。平地でも雪の積もる所があり、山沿いでは大雪となる所がありそうです。積雪や凍結による交通障害に注意が必要です。なお、予想より気温が低くなった場合は警報級の大雪となる可能性があり、東京23区でも雪が混じって一部では雪が積もることが考えられます。最新の気象情報をこまめに確認してください。山沿いを中心に大雪平地で積雪の所も今