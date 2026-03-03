白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務めるドラマ『3.11〜東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い〜』（フジテレビ系）が、3月13日21時より放送されることが決定。あわせて、松本若菜、富田望生、橋本じゅん、佐戸井けん太の出演が明らかになった。【写真】松本若菜、富田望生、橋本じゅん、佐戸井けん太の出演カットをチェック！本作は、15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」を題