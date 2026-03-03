昨年６月３日に８９歳で永眠したミスタープロ野球・長嶋茂雄さん。しかし今もなお、その鮮烈な記憶は人々の心で生き続けている。スポーツ報知では、代名詞の背番号３にちなんで、毎月３日に「ミスターの世界」と題した特集を組み、さまざまな角度からその偉大な足跡に迫る。第１回は巨人編成本部長の水野雄仁さん（６０）。「長嶋巨人最後の投手コーチ」が語る、等身大のミスターとは？（取材・構成＝加藤弘士）池田のエース