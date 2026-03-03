お笑いトリオ「ハナコ」岡部大が４月２日スタートのＢＳ―ＴＢＳ連続ドラマ「よかれと思ってやったのに〜男たちの『失敗学』裁判〜」（木曜・後１１時）に主演し、１人１７役に挑戦することが２日、分かった。原作は清田隆之氏の「よかれと思ってやったのに〜男たちの『失敗学』入門」。男性がよかれと思って行った行動が、女性や周囲に多大なストレスを与えてしまった事案を裁判にかける、新感覚法廷ドラマとなっている。岡