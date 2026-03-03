横浜の街あかりを、離陸直後から一気に見渡せる夜景フライトが取材可能に！2026年2月28日、みなとみらいヘリポートの撮影条件緩和により、観光フライトの取材受入れが可能になりました。週末の横浜で「地上とは違う夜景体験」を探している人にとって、注目度の高いアップデートです！ 横浜スカイクルーズ「みなとみらいヘリコプター夜景フライト」 所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-10 耐震バース内