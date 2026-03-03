歌手のＤＡＩＧＯが、ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）にきょう３日、トキ（高石あかり）を診察する医師・薮井役で出演することを、ＮＨＫが発表した。ＤＡＩＧＯは人柄の良い、町医者。蛇と蛙からは、ヤブ医者と呼ばれている役を演じており「“ＤＢＤ”『ＤＡＩＧＯばけばけでるけん。』元々、祖父（竹下登）の故郷、島根が舞台のばけばけに出たいという気持ちがありました。ある日ばけばけの撮