▼岡山県（岡山地方気象台・３日５時）【南部】雨後くもり【北部】雨後くもり▼広島県（広島地方気象台・３日５時）【南部】雨後くもり【北部】雨後くもり▼山口県（下関地方気象台・３日５時）【西部】雨後くもり【中部】雨後くもり【東部】雨後くもり【北部】雨後くもり▼鳥取県（鳥取地方気象台・３日５時）【東部】雨【中・西部】雨▼島根県（松江地方気象台・３日５時）【東部】雨【西部】雨【隠岐】雨後くもり