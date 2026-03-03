モータースポーツの次世代育成に向けて、日本カート協会が「JKAスカラシップ制度」を始動しました。2026年度は厳正な選考を経て、支援対象選手7名が決定しています。速さだけでなく、面接や行動観察まで含めて評価する設計が、今回の制度の大きな特徴です。 「JKAスカラシップ制度」 制度開始：2026年度支援対象選手数：7名当初想定枠：最大5名最終選考形式：合宿審査日本カート協会は、若手ドライバーの競