東京・北区にある“マンモス団地”で、不法投棄されたとみられる大量のごみが歩道を占拠していた。最初の被害は2022年に確認され、日に日に増えているという。自治会では「火災や倒壊の危険性もある」と、都に防犯カメラの設置を要望する予定だ。都営桐ヶ丘団地周辺で道路脇にずらりと並ぶ、不法投棄されたとみられる大量のごみ。被害が相次いでいるのは東京都内にある“マンモス団地”だ。近隣住民は「本当に不愉快、こんなに…。