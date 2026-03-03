King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がW主演を務める実写映画『鬼の花嫁』（3月27日公開）から、キャスト陣が真摯に役を育んでいく舞台裏を捉えた「鬼の花嫁ビハインドストーリー」映像が解禁された。【動画】かっこよすぎる！永瀬廉＆吉川愛のビハインド映像も公開映像に映し出されるのは、永瀬と吉川が本読みをする様子から撮影中の様子、さらにはダンスレッスンの裏側も。初の本格ラブストーリー、そしてあやかしの頂点に立つ鬼