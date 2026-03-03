◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)チーム合流後試合に初出場した村上宗隆選手が手応えを語りました。MLB組の出場が解禁となったこの強化試合、村上選手は4番ファーストでスタメン出場しました。しかし第1打席で空振り三振に倒れると、その後もセカンドゴロとレフトフライに終わり、3打数ノーヒット。この日は7回の守備から退きました。メジャーリーガーとなって迎える初の侍ジャパンの試合でしたが