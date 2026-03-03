NHK大阪放送局は3日、連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜午前8時）に歌手でタレントのDAIGO（47）が出演すると発表した。きょう3日放送回に登場する。DAIGOは朝ドラ初出演。〓石あかりが演じる主人公トキを診察する医師、薮井役を務める。人柄の良い町医者だが、蛇と蛙からは「ヤブ医者」と呼ばれる役柄だという。DAIGOは「元々、祖父の故郷、島根が舞台の『ばけばけ』に出たいという気持ちがありました」とコメント。同ドラマ