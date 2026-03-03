おじいちゃんと老犬の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で3万2000回再生を突破し、「専用の特等席だね」「なんだかジーンときます」「微笑ましくて癒されます」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：コタツの中『おじいちゃんの腕枕』でうとうとする老犬…尊すぎる『ふたりの時間』】 16歳の柴犬「あい」ちゃん YouTubeチャンネル「しばわんこ生活」