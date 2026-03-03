回転レーンに商品を流す店舗が世界で最も多い回転ずしチェーンとして、くら寿司がギネス世界記録に認定され、大阪市内の店舗で２日、授与式が開かれた。業界では、コロナ禍での飛沫（ひまつ）感染防止や、迷惑行為などを受け、回転レーンの見直しが続いている。この日、認定証を受け取った岡本浩之取締役は「レーンは回転ずしの存在意義そのもの。これからもレーンの楽しさや魅力を高めていきたい」と話した。くら寿司は、抗