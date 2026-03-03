韓国の5人組ガールズグループ「fromis＿9（プロミスナイン）」が、4月1日にEP「LIKE YOU BETTER（Japanese ver．）」で日本デビューする。2日、日刊スポーツなどの取材に応じ、日本での活動への意気込みを語った。“オールビジュアル担当”の大人気グループが、ついに日本進出する。18年にデビューし、圧倒的なビジュアルと爽快感あふれる夏曲で「サマークイーン」の異名も持つ。同曲は昨夏韓国で大ヒットした楽曲の日本語版で、ソ