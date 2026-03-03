猫を飼う際に、「保護猫を迎える」という選択が一般的になってきました。野良猫だった猫との暮らしを知りたい方も多いのではないでしょうか？【漫画】『野良猫ごんた、家猫になる』を第1回から読む今回は、厳しい環境で生き抜いてきた野良猫ごんたがゆっくりと家族になっていく、じんわり泣けるコミックエッセイ『野良猫ごんた、家猫になる』をご紹介します。ふてぶてしい顔にどっしりとした身体、「キェ」と変な声で鳴く、