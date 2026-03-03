まだ“疑問符”が付く内容だった。かつて将来を嘱望されたストライカーのキャリアは、なぜここまで紆余曲折をたどることになったのか。【関連】ソク・ヒョンジュンの“兵役逃れ”疑惑とはKリーグ2部・龍仁FCのFWソク・ヒョンジュン（34）は3月1日、ホームで行われた天安シティFCとの開幕戦に先発出場し、フル出場した。大きな期待を背負ってのKリーグデビューとなったソク・ヒョンジュンだが、パフォーマンスはお世辞にも良かった