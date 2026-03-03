ガールズグループBrown Eyed Girlsが、久しぶりに4人そろった姿を公開した。Brown Eyed Girlsのガインは3月2日、自身のSNSにジェア、ミリョ、ナルシャと撮影した写真と動画を投稿。デビュー20周年のケーキを前に撮ったセルフィーも合わせて公開した。【写真】ガイン、違法薬物使用で罰金→謝罪この日、デビュー20周年を迎えた4人は、屋外でケーキを囲みながら仲睦まじいポーズを披露。動画では4人そろって20周年を祝う歌を歌い、変