名古屋市南区で2日、交差点を渡っていた81歳の男性がはねられて大ケガをしたひき逃げ事件で、介護職員の女が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは南区に住む介護職員・林しづ江容疑者(75)です。林容疑者は南区元塩町の信号のない交差点で2日午前6時前、横断歩道を歩いて渡っていた81歳の男性を軽自動車ではねて大ケガをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。男性は右足の骨を折る重傷です。警察は現場