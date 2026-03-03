Green Parksから、映画『ウィキッド 永遠の約束』の公開を記念したスペシャルコレクションが登場します。本作の幻想的な世界観をイメージしたトップスやバッグ、小物など全6型がラインナップ。普段のコーデに取り入れやすいデザインながら、作品の魅力を感じられるアイテムが揃いました。映画の余韻を楽しみながら、おしゃれに取り入れられる限定コレクションに注目です♪ 映画の世界観を表現したトップス 物語の