アメリカ軍は、イラン攻撃によるアメリカ側の死者が2人増えて6人になったと発表しました。中東地域を担当するアメリカ中央軍は2日、イラン攻撃をめぐるアメリカ軍の死者が2人増えて、あわせて6人になったと発表しました。イランの反撃を受けた施設から行方不明になっていた2人の兵士の遺体を発見したとしています。アメリカ軍は攻撃の継続によって、死者が今後も増える可能性が高いとの認識を示しています。