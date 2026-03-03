新年度の予算案を巡り、与党が衆議院での委員会採決に先立つ締めくくり質疑を13日に行うことを提案し、野党が激しく反発しています。13日に締めくくり質疑を行う日程案は、2日に予算委員会の理事会で与党が示しました。年度内の成立を目指す高市首相の意向を踏まえたもので、採決の前提となる地方公聴会を8日の日曜に開催するなどとしています。これに対し、野党5党は「白紙撤回」を求めることで一致しました。中道改革連合・重徳