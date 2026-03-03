2月25日、不動産情報サービスのアットホームは、全国13エリアを対象にことし1月の賃貸マンション・アパートの平均募集家賃を発表しました。 【写真を見る】名古屋だけ“大幅下落” 新築分譲マンションの平均価格 3941万円のナゾ 全国では9年連続上昇 東京23区のマンションでは、ファミリータイプの家賃が約25万6000円、シングル向きで約10万7000円と、2015年の統計開始以来、過去最高値を更新しました