健大高崎高の卒業式が2日に行われ、ロッテにドラフト1位で入団した石垣元気投手と、オリックスにドラフト3位で入団した佐藤龍月投手が出席しました。式を終えた後は、それぞれ友人たちに囲まれ記念撮影に応じた2人。その後は野球部で集合がかかり、監督からの言葉とともに記念品を受け取りました。2人とも久しぶりに友人と再会し、春季キャンプなどで見せた笑顔とはまた違った柔らかな表情。石垣投手は「高校の友達は一生の友達っ