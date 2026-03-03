ヘンクの伊東純也が感情を露わにした。現地３月１日に開催されたベルギーリーグ第27節ヘント戦（３−０）の84分だった。73分から途中出場した日本代表アタッカーは、右サイドでタックルを仕掛けて、キレイにボールを刈り取った。しかし、判定はファウル。不満を露わにした伊東は審判に猛抗議、イエローカードを受けている。 このシーンにファンからも疑問の声が上がった。「どこがファウル？」「完全にクリアなタック