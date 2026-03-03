ニューヒロインPROJECTでは審査員特別賞を獲得した小嶌こゆきが、3月2日に発売の『週刊プレイボーイ』11号に登場。 小嶌こゆき ©栗山秀作／集英社 【プロフィール】小嶌こゆき（こじま・こゆき）2007年1月30日生まれ岐阜県出身身長164cmB83 W53 H92血液型＝Ｏ型趣味＝スポーツ観戦、マンガ鑑賞（『週刊少年ジャンプ』愛読歴14年）特技＝勉強ノート研究、運動