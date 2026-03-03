【ニューヨーク＝木瀬武】２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は一時、６００ドル近く下落した。米軍とイスラエル軍によるイランへの軍事攻撃を受けて原油価格が上昇しており、投資家のリスク回避姿勢が強まった。終値は前週末比７３・１４ドル安の４万８９０４・７８ドルだった。午前中の取引開始直後に急落して以降は持ち直した。値下がりは２営業日連続。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値