アメリカのトランプ大統領は2日、イランへの軍事作戦について「4週間から5週間を超えても継続が可能」と述べ、長期戦にも対応できるとの認識を強調しました。トランプ氏は「イランへの作戦は4週間から5週間を見込んでいたが、それをはるかに超える期間にも対応可能だ」と述べ、長期戦にも対応できる体制を維持していることを強調しました。2月28日のイランへの軍事作戦開始後初めて公の場で演説したトランプ氏は、さらに「どれだけ