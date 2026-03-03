アメリカ軍はイランへの攻撃について、開始から48時間で軍事基地や艦艇など、1250以上の標的を攻撃したと発表しました。中東地域を担当するアメリカ中央軍は2日、イランへの攻撃について「安全保障体制を解体するべく、差し迫った脅威をもたらす場所を優先的に攻撃している」とし、開始から48時間で1250以上の標的を攻撃したと発表しました。爆撃機やミサイルなどによる攻撃で、イランの精鋭部隊「革命防衛隊」の本部などの軍事組