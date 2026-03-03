本日3月3日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「娘を育てるママのお悩み相談会」。スタジオには、相田翔子、河野景子ら娘を持つ有名人たちに加え、緒方かな子・緒方佑奈、かとうれいこ・横尾紗千、君島十和子・君島憂樹、ボーク重子・ボークスカイと、4組の母娘がそろって登場する。自身も娘を持つ明石家さんまは、「娘がキツイことを母親に言うやんか、なんでこんなこと言えんねんやろ」と不思議がる