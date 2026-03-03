日本テレビ系にて、2026年4月から新番組「金曜ミステリークラブ!!!」の放送が決定！毎週金曜よる7時〜7時56分放送。初回は4月17日（金）を予定。昨年放送したスペシャル番組の好評を受け、装いも新たにレギュラー番組となる。世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理。番組をご覧の皆様も豪華出演者といっしょに謎を解きたくなる、全世代が楽しめる“新・考