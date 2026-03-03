この記事をまとめると ■左折時に自転車やバイクをブロックするのは違反かどうかを解説 ■道路交通法では左折時に「できる限り道路の左側端に寄るように」と書かれている ■自転車専用レーンがある場合でも左折時は進入して問題ないとされている 左折時に自転車をブロックするのはアリ？ 交差点を左折するために道路の左に寄って自転車・バイク・電動キックボードなどの二輪車をブロックするのは問題ないのでしょうか。この記事