3月1日まで行われたWTTシンガポールスマッシュに出場した早田ひな選手。大会公式インスタグラムでは、戦うマインドについて話す動画が紹介されました。「集中をしながらも楽しんでいるのが自分のよさ」という早田選手。ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート女子シングル金メダリストのアリサ・リウ選手(アメリカ)をみて感じたことがあるといいます。「アリサ・リウ選手の演技を見たときに、もちろん、彼女はメダル