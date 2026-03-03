広島は２日、マツダスタジアムで全体練習を行った。侍ジャパンのサポートメンバーに選出されていた佐々木泰内野手（２３）がチームに再合流。同じ右の長距離砲として交流を待ちわびていたカブス・鈴木誠也外野手（３１）と２桁本塁打達成の約束を交わしたことを明かし、シーズンでの飛躍を誓った。全体練習の輪の中に、一回りたくましくなった背番号１０の姿があった。侍ジャパンのサポートメンバーに選出されていた佐々木が、