揚げパンに、ソフト麺に、ワカメご飯。きっと誰もが心の奥に、もう一度食べたいと願う思い出の「給食メニュー」があるだろう。ところが、羽田空港がある東京・大田区には、そんな定番を凌駕する伝説のメニューが存在するという。「たこぺったん」って知ってますか？大田区民：たこぺったん！大田区民：たこぺったんだけはすごい覚えてます。食べたときの衝撃がさ。 「たこぺったん」！？ 一体どんなメニューなのか？大田区民