ディズニー＆ピクサーのアニメ映画『私がビーバーになる時』より、日本版声優として大地真央、大谷育江、緒方恵美、江口拓也、杉田智和、平成フラミンゴ・NICOの出演が発表。あわせて、大地の掛け声とともに最強のメンバーが集結する特別映像も解禁となった。【動画】日本を代表する実力派声優やYouTuberが『私がビーバーになる時』に集結本作は、“もしも動物たちの世界の住民になれたら”というユニークな“もしもの世界”を