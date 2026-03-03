女優でタレントの片瀬那奈が2日にInstagramを更新し、パンツスタイルのオフィスカジュアル姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】「相変わらず綺麗」カメラに微笑みかける片瀬那奈（2枚）片瀬が「こんにちは♪ 明日、ITトレンドEXPO 2026 Springに出演します！」とイベントに登壇することを報告している。内容については「テーマは 女優から『いち会社員』へ。片瀬那奈が語る、40代からの『リスキリング』と『キャリア再